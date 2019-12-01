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Abdullah Çiçek'ten büyük adım

Temmuz 2018'de başlatılan "Abdullah'ı yaşatma seferberliği" amacına ulaştı. Abdullah Çiçek, 5 yıldan sonra ilk adımlarını attı. 'de kadınların örgülerini satıp, öğretmenlerin maaşlarını minik çocukların ise kumbaralarını ortaya koyduğu Abdullah, artık yürüyor, koşuyor ve gülümsüyor.

Büyük adım
Temmuz 2018'de başlatılan "Abdullah'ı yaşatma seferberliği" amacına ulaştı. Abdullah Çiçek, 5 yıldan sonra ilk adımlarını attı. 'de kadınların örgülerini satıp, öğretmenlerin maaşlarını minik çocukların ise kumbaralarını ortaya koyduğu Abdullah, artık yürüyor, koşuyor ve gülümsüyor.




Baba Hasan Çiçek, "Korkup, protezleri istemeyeceğini düşündüm ama o çok sevdi. O kadar mutluyuz ki" dedi.


TÜLAY CANBOLAT

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