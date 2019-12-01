664 KM’den patlatmışlar

Adana'da, geçen 19 Kasım gecesi barlar sokağına koyulan bombanın, 664 kilometre uzaklıkta bulunan Suriye'den, telefonla patlatıldığı ortaya çıktı. Bluetooth hoparlörün içine koyularak kamufle edilen plastik patlayıcının infilak ettirildiği ve şans eseri can kaybının yaşanmadığı olayda bombayı koyan şüphelinin de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı.
ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU
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