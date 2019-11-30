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  • Son Güncelleme: 30.11.2019 19:54

Bakan Çavuşoğlu duyurdu: ''nu başlatıyoruz

Son dakika haberine göre : "Gelecek sene mart ayında ilk defa 'de ''nu başlatıyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu duyurdu! Gelecek yıl başlatıyoruz
, "Gelecek sene Mart ayında ilk defa Türkiye'de Antalya Diplomasi Formunu başlatıyoruz. Bugün Davos nasıl varsa, bugün yine bazı ülkelerde önemli forumlar geleneksel hale gelmişse, gelecek sene Mart ayından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetinde tüm dünya liderlerini, siyasetçilerini Antalya'da ağırlayacağız" dedi.


Ayrıntılar geliyor..

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