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  • Son Güncelleme: 29.11.2019 22:27

Terör örgütü 'ya bir darbe de 'da vuruldu! 2 ton amonyum ele geçirildi

Terör örgütü 'ya bir darbe de 'da vuruldu. Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 tonun üzerinde amonyum , bin litre akaryakıt ve çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

PKK'ya bir darbe de Van'da vuruldu!

Terör örgütü 'ya bir darbe de 'da vuruldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve barınaklarının tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ilçenin Tahıl Mahallesi Berezar Deresi kırsalına operasyon düzenlendi.

"Kıran Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu"unda 2 tonun üzerinde amonyum , bin litre benzin, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Bölgedeki operasyonların sürdüğü öğrenildi.

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