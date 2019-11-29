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Macron terör hamisi

Fransa lideri Macron, Barış Pınarı Harekatı'nı düzenleyen Türkiye'nin, NATO müttefiklerinden dayanışma beklememesi gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Macron terör devleti kurmak istiyordu. Barış Pınarı Harekatı ile büyük hayal kırıklığı yaşadı. Ne söylediğinin bir önemi yok çünkü o terör hamisi" dedi.

Macron terör hamisi
Fransa lideri Macron, Barış Pınarı Harekatı'nı düzenleyen Türkiye'nin, NATO müttefiklerinden dayanışma beklememesi gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Macron terör devleti kurmak istiyordu. Barış Pınarı Harekatı ile büyük hayal kırıklığı yaşadı. Ne söylediğinin bir önemi yok çünkü o terör hamisi" dedi.

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