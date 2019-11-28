Marmaris'te son dakika... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 12.17'de yerin 12 kilometre alında gerçekleşen deprem kısa süreli panik yarattı.
Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.11.28 12:17:22 36.9272 28.1965 12.9 -.- 3.3 3.1 KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2019.11.28 11:07:18 36.4510 28.7177 2.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.28 10:54:51 39.1465 29.0690 10.6 -.- 2.0 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.11.28 10:29:37 37.2570 28.4952 1.3 -.- 1.7 -.- OZLUCE-(MUGLA) İlksel
2019.11.28 09:51:59 36.4770 28.6910 5.0 -.- 3.4 3.3 AKDENIZ İlksel
2019.11.28 08:31:04 37.7967 29.7863 5.0 -.- 1.7 -.- GEMIS-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.11.28 08:16:15 40.7482 27.8300 7.5 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.11.28 06:58:35 36.4282 27.2832 7.4 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.11.28 06:20:48 41.5620 25.5110 5.3 -.- 2.0 -.- BULGARISTAN İlksel
2019.11.28 06:03:44 37.5052 30.4433 2.8 -.- 1.6 -.- CEBIS-CELTIKCI (BURDUR) İlksel
2019.11.28 05:57:51 40.8360 28.2253 8.5 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.11.28 05:40:03 40.6060 28.9803 4.1 -.- 1.1 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.11.28 04:29:18 37.3478 29.3963 5.0 -.- 1.3 -.- KOKE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.11.28 04:22:59 38.3583 28.0493 11.2 -.- 1.1 -.- BOZDAG-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2019.11.28 04:12:15 37.8245 29.6755 5.3 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.11.28 03:43:42 38.8468 40.7715 9.9 -.- 1.5 -.- KUSBURNU-(BINGOL) İlksel
2019.11.28 03:27:25 36.5750 27.4875 24.3 -.- 1.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.11.28 02:26:03 37.8470 29.6417 3.6 -.- 1.6 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.11.28 01:29:52 36.6782 28.1638 68.4 -.- 2.2 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2019.11.28 01:03:12 36.4602 28.7073 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
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