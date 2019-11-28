Son dakika: Bakan Soylu açıkladı: Aralık ayının başında gönderiyoruz!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de tutuklu bulunan DEAŞ'lı teröristlerin iadeleri konusunda ve kaçak göçmenler hakkında açıklamalarda bulundu.

Soylu, 11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderileceğini duyurdu.





370 BİN SURİYELİ

Şu an için ülkelerine geri dönen Suriyelilerin sayısı 370 bin. Birileri yeterli bulmayabilir ama önemli olan, bu akışın bir şekilde vücut bulmuş olmasıdır. Öte yandan çok ciddi bir düzensiz göçmen baskısı altındayız ve bu durum giderek artıyor. 2016 ve 2017, 175 bin ve 176 bin, 2018'de 268 bin. Şu an ne kadar biliyor musunuz, geçen cuma rakamları 405 bin, şimdi 420 bin ile 430 bin arasında.