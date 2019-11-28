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leri şifa dağıtıyor! 47 milyon 645 bin 291 hasta tedavi edildi

, leri'yle ilgili bilgiler verdi: 47 milyon 645 bin 291 hasta şifa buldu. 647 bin 500 yabancı hasta 'yi seçti.

Şehir hastaneleri şifa dağıtıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hizmete girdiği günden bu yana kaliteli sağlık hizmeti veren lerinde şimdiye kadar 47 milyon 645 bin 291 hastanın tedavi edildiğini, 878 bin 700 ameliyat yapıldığını söyledi. Koca, dünyanın sağlık alanında çekim merkezine dönüşen 'ye bu yılın ilk 10 ayında 647 bin 500 yabancı hasta geldiğini bunların büyük çoğunluğunun şehir hastanelerinde şifa bulduğunu belirtti. Önemli mesajlar verdi:



' 'hayalim' dediği proje çöktü' algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Şehir hastaneleri için hasta garantili sözleşme yok . Hastaneler zarar etmiyor. Şehir hastanelerinden önce 107 bin yatağın 100 bini koğuş tipiydi. Buralar ticarethane değil, sistem kaliteli hizmet üzerine işliyor. Tıbbi görüntüleme ve laboratuar hizmetlerini 5 yıllık süreyle alıyoruz. 25. yılın sonunda hastaneler devlete geçecek. Şehir hastanelerinden vazgeçmedik, bütçemizle yapmaya başlıyoruz. Sigara ile mücadelede çok sert yaptırımlar geliyor. Otizm ve nadir hastalıklarla mücadelede 'devlet' eli olacak. Nadir Hastalıklar Daire Başkanlığı kuruluyor. 20 ülkede sağlık müşavirlikleri ve tanı merkezleri kuruluyor.

TÜLAY CANBOLAT

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