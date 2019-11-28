Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'da kuvvetli yağış beklendiği, kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 29 Kasım Meteoroloji il il hava durumu raporu...

İSTANBUL'DA O SAATE DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların saat 15.00 civarında şiddetini artıracağı bildirildi.

Kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Adana, Osmaniye, Nevşehir çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu akşam saatlerinde Rize, Bayburt, Muş, Bitlis, Batman ve Siirt çevrelerinin hafif yağmurlu, Ağrı çevrelerinin hafif karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güney ve doğusu,Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.