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YPG’den hain saldırı: 17 ölü

Terör örgütü YPG, Fırat'ın doğusundaki saldırılarına devam etti. Bebek katilleri, bu defa Rasulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde bombalı araç patlattı. 17 kişi hayatını kaybetti. 20'den fazla kişi de yaralandı.

YPG’den hain saldırı: 17 ölü
Terör örgütü YPG, Fırat'ın doğusundaki saldırılarına devam etti. Bebek katilleri, bu defa Rasulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde bombalı araç patlattı. 17 kişi hayatını kaybetti. 20'den fazla kişi de yaralandı.

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