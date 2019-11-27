YPG’den hain saldırı: 17 ölü

Terör örgütü YPG, Fırat'ın doğusundaki saldırılarına devam etti. Bebek katilleri, bu defa Rasulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde bombalı araç patlattı. 17 kişi hayatını kaybetti. 20'den fazla kişi de yaralandı.
Terör örgütü YPG, Fırat'ın doğusundaki saldırılarına devam etti. Bebek katilleri, bu defa Rasulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde bombalı araç patlattı. 17 kişi hayatını kaybetti. 20'den fazla kişi de yaralandı.
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