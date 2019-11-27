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  • 27.11.2019 11:25
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 11:43

Teröristlerin termal kameralara yakalanmamak için kullandıkları elbiseler ele geçirildi!

'de yapılan operasyonlarda hain terör örgütü 'nın kayalıklara gizlediği 4 takım termal kameraya yakalanmamak için kullanılan elbise ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, " unsurlarınca 2019 tarihinde kırsalında icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında kayalıkların arasına gizlenmiş vaziyette sırt çantası içerisinde el telsizi, yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda giyim malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Bingöl kırsalında jandarma timlerinin düzenlediği operasyonda kayalıklara gizlenmiş şekilde aralarında 4 takım termal kameraya yakalanmamak için kullanılan elbise, EYP kumandaları ile çok sayıda çeşitli malzeme ele geçirildi.

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