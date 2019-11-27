Teröristlerin termal kameralara yakalanmamak için kullandıkları elbiseler ele geçirildi!

Bingöl kırsalında jandarma timlerinin düzenlediği operasyonda kayalıklara gizlenmiş şekilde aralarında 4 takım termal kameraya yakalanmamak için kullanılan elbise, EYP kumandaları ile çok sayıda çeşitli malzeme ele geçirildi.
Bingöl kırsalında jandarma timlerinin düzenlediği operasyonda kayalıklara gizlenmiş şekilde aralarında 4 takım termal kameraya yakalanmamak için kullanılan elbise, EYP kumandaları ile çok sayıda çeşitli malzeme ele geçirildi.
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