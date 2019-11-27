Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Ege Denizi Girit Adası açıklarında deprem meydana geldi. Yunanistan'daki 5.9 şiddetindeki deprem Muğla ve İzmir'de de hissedildi.

Saat 10.23'de yerin 6.44 kilometre altında gerçekleşen deprem paniğe neden oldu.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.11.27 08:05:41 36.4807 28.6830 5.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

2019.11.27 07:33:24 40.6310 28.9248 9.9 -.- 1.4 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

2019.11.27 07:24:54 37.1703 28.6082 8.9 -.- 1.6 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)

2019.11.27 06:27:34 38.9087 43.4295 7.4 -.- 2.0 -.- VAN GOLU

2019.11.27 05:47:08 38.3850 41.3305 7.6 -.- 2.3 -.- BINEKLI-SASON (BATMAN)

2019.11.27 05:04:19 39.2757 27.7303 7.7 -.- 1.3 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA)

2019.11.27 04:53:42 37.8363 29.6407 6.4 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI)

2019.11.27 04:47:50 36.4965 28.6867 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

2019.11.27 03:29:01 38.1217 44.4100 16.9 -.- 2.6 -.- KIZILCA-BASKALE (VAN)

2019.11.27 03:00:36 37.6245 35.6517 7.3 -.- 2.6 -.- KIZLARSEKISI-KOZAN (ADANA)

2019.11.27 02:55:33 37.8042 27.1765 5.5 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.11.27 01:57:28 39.2780 27.6988 3.8 -.- 3.2 3.0 KOZLUOREN-SOMA (MANISA)

2019.11.27 01:20:13 37.7635 27.2352 5.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.11.27 00:34:37 40.2008 28.2215 7.6 -.- 2.7 -.- SULTANIYE-KARACABEY (BURSA)

2019.11.27 00:00:48 36.9628 36.0377 12.5 -.- 2.1 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY)