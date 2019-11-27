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  • Son Güncelleme: 27.11.2019 13:42

Son dakika: Türk balıkçı gemisi "İlhan Yılmaz 5" 'da battı

Son dakika haberi... Atlas Okyanusu’nun açıklarında Türk balıkçı gemisi ’İlhan Yılmaz 5’ adlı gemi battı. Gemi mürettebatının kurtarıldığı bildirildi.

ülkesi açıklarında bulunan İlhan Yılmaza' ait balıkçı gemisi battı. Mürettebat, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan mürettebat, batan geminin görüntülerini paylaştı.

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