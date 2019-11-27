Batı Afrika ülkesi Moritanya açıklarında bulunan İlhan Yılmaza' ait balıkçı gemisi battı. Mürettebat, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kurtarılan mürettebat, batan geminin görüntülerini paylaştı.
Batı Afrika ülkesi Moritanya açıklarında bulunan İlhan Yılmaza' ait balıkçı gemisi battı. Mürettebat, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kurtarılan mürettebat, batan geminin görüntülerini paylaştı.
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