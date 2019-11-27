İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ergene ilçesinde 2 kişinin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile operasyon düzenleyen ekipler, Ç.K. ve E.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, 8 mermi, 3 cep telefonu, 2 sim kart, 2 hafıza kartı ve 1 tablet ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.K. ve E.A., çıkarıldıkları mahkemece, 'terör örgütü propagandası yapma' suçlamasıyla tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.K. ve E.A., çıkarıldıkları mahkemece, 'terör örgütü propagandası yapma' suçlamasıyla tutuklandı.
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