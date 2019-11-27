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  • Son Güncelleme: 27.11.2019 16:10

Son dakika: 'da propagandasına 2 tutuklama

'da terör örgütü / propagandası yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, 8 mermi, 3 cep telefonu, 2 sim kart, 2 hafıza kartı ve 1 tablet ele geçirildi.

PKK propagandasına tutuklama
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ergene ilçesinde 2 kişinin terör örgütü / propagandası yaptığını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile operasyon düzenleyen ekipler, Ç.K. ve E.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, 8 mermi, 3 cep telefonu, 2 sim kart, 2 hafıza kartı ve 1 tablet ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.K. ve E.A., çıkarıldıkları mahkemece, 'terör örgütü propagandası yapma' suçlamasıyla tutuklandı.

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