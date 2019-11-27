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  • Son Güncelleme: 27.11.2019 09:07

Son dakika: 'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi... 'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. ekiplerince 'ne kaldırılan yaralılar buradaki müdahalenin ardından Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi

İzmir'den istikametine giden S.Ö. idaresindeki 25 ED 835 plakalı yolcu otobüsü, 'ın Refahiye ilçesi Kızıldağ Gemecik mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile otobüsteki 8 yolcu yaralandı.

ekiplerince 'ne kaldırılan yaralılar buradaki müdahalenin ardından Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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