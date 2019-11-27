Ekranları başında gece ve gündüz kuşağı yapımlarını merakla takip eden izleyiciler 27 Kasım reyting sonuçları hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu akşam saat 20.00'de Kuruluş Osman 2.bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken, Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Afili Aşk ise 24. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İzleyiciler şimdi Kurtuluş Osman ve Afili Aşk reyting sıralamasını öğrenmek istiyor. Çarşamba akşamları TRT 1'de Benim Adım Melek, Kanal D'de Afili Aşk, ATV'de Kuruluş Osman, TV 8'de MasterChef Türkiye programları yayınlanıyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından sıralama belli oluyor. Haberimiz içerisinden reyting sıralaması ile ilgili güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ