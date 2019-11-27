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  • Son Güncelleme: 27.11.2019 20:40

'de 'ya ait 450 kilo 'amonyum nitrat' ele geçirildi

'de, güvenlik güçleri tarafından terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı () yapımında kullanılan 450 kilo amonyum nitrat ele geçirildi. Ele geçirilen amonyum nitrat operasyon bölgesinde imha edildi.


'de, güvenlik güçleri tarafından terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı () yapımında kullanılan 450 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karlıova ilçesine bağlı kızılağaç köyündeki Karacehennem Ormanları bölgesinde terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada EYP yapımında kullanılan 450 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.
Ele geçirilen amonyum nitrat operasyon bölgesinde imha edildi.

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