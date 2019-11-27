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  • Son Güncelleme: 27.11.2019 10:57

'da otomobilin tamponundan yüzlerce telefon çıktı

'da çılık ve ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir otomobille kente yüklü miktarda getirileceğini tespit etti. Şüpheli bir aracı durdurup arama yalan ekipler, otomobilin tamponunda 270 gümrük kaçağı ele geçirdi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir otomobille kente yüklü miktarda gümrük kaçağı cep telefonu getirileceğini tespit etti.

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