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4'üncü çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakli, (AÜ) Hastanesi'nde Yusuf Oğuz Şimşek'e (26) yapıldı. 10 saat süren nakil operasyonuyla ilgili bilgi vermek için basın toplantısı düzenlendi. Hastane toplantı salonundaki toplantıya, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan ve eşi Prof. Dr. , 9 Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Abdulkadir Bacakoğlu, AÜ Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Neval Boztuğ, AÜ Organ Nakil Koordinatörü ve öğretim görevlisi Nilgün Bilal, Prof. Dr. Hüseyin Koçak katıldı.

Elinize kolunuza sağlık!
Antalya (AÜ) Hastanesi'nde Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakli yapıldı. Beyin ölümü gerçekleşen erkek bir hastanın uzuvları, 2015 yılında elektrik çarpması sonucu çift kolunu kaybeden 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek'e nakledildi. Hastanın uyandığını belirten Prof. Dr. , "4.5 yıldır takibini yapıyorduk. Elektrik yanığı hastalarında hem dokuların ayrıştırılmasında hem de ameliyatlarda riskler oluyor. Ama bizim hastamızda şu an sorun yok. Gayet güzel bir ameliyat oldu" diye konuştu.



Prof. Dr. Ömer Özkan
Doktor Özkan, hastanın birkaç ay içinde ellerini kullanabileceğini söyledi.



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