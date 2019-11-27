4'üncü çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Antalya Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakli yapıldı. Beyin ölümü gerçekleşen erkek bir hastanın uzuvları, 2015 yılında elektrik çarpması sonucu çift kolunu kaybeden 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek'e nakledildi. Hastanın uyandığını belirten Prof. Dr. Ömer Özkan, "4.5 yıldır takibini yapıyorduk. Elektrik yanığı hastalarında hem dokuların ayrıştırılmasında hem de ameliyatlarda riskler oluyor. Ama bizim hastamızda şu an sorun yok. Gayet güzel bir ameliyat oldu" diye konuştu.
Prof. Dr. Ömer Özkan
Doktor Özkan, hastanın birkaç ay içinde ellerini kullanabileceğini söyledi.
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Prof. Dr. Ömer Özkan
Doktor Özkan, hastanın birkaç ay içinde ellerini kullanabileceğini söyledi.
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