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  • Son Güncelleme: 26.11.2019 20:42

'de gözaltına alınan , Savur ve ilçelerinin 'li eski belediye başkanları tutuklandı

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 'li eski Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü ve Belediye Başkanı Mülkiye Esmez tutuklandı.

3 HDP'li eski belediye başkanı tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 'li eski Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü ve Belediye Başkanı Mülkiye Esmez emniyetteki işlemlerinin ardından Mardin Adliyesine sevk edildi.


HDP'li Gülistan Öncü

Savcılıktaki ifadelerinin ardından Özaydın, Öncü ve Esmez çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


HDP'li Nalan Özaydın

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Özaydın, Öncü ve Esmez'in de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmış, güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 eski belediye başkanı yakalanmıştı.


HDP'li Mülkiye Esmez

Haklarında yürütülen terör soruşturması nedeniyle Özaydın, Öncü ve Esmez, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmış, Özaydın'ın yerine Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, Öncü'nün yerine Savur Kaymakamı Bayram Türker, Esmez'in yerine Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

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