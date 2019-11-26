

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı'na katılmak üzere Katar'a gitti. Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani ile bir araya geldi. Erdoğan daha sonra Türk Askeri Birliği'ni ziyaret etti. Önemli mesajlar verdi: Türkiye olarak köklü bağlarımızın bulunduğu Körfez bölgesinin barış, güvenlik ve istikrarına büyük önem atfediyoruz. Bu bölgenin huzurunun, tüm Orta Doğu'nun istikrarı bakımından anahtar rol oynadığına inanıyoruz. İşte sizlerin buradaki varlığı sadece kardeş Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına da hizmet etmektir. Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır.







ERKEKLER ÜSTÜNLÜK İDDİA EDEMEZ

Emine Erdoğan, dün Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde konuştu: Sıfatları ne olursa olsun, insanlar hiçbir şekilde birbirlerinin sahipleri olamazlar. Erkekler, kadınları mülk edinemezler, üstünlük iddia edemezler.



BU AYIBI SİLECEĞİZ

Başkan Erdoğan da şu mesajı yayınladı: Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz.