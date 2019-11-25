Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda terör örgütüne ait sığınak ve barınma alanlarının tespiti amacıyla Sözveren Mahallesi Bahçıvan mezrası kırsalına operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve mühimmat ele geçirildi.
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