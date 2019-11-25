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  • Son Güncelleme: 25.11.2019 10:45

Son dakika: 'da terör operasyonu

Son dakika... ekiplerinin /'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor. 'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van'da terör operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekiplerinin /'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda terör örgütüne ait sığınak ve barınma alanlarının tespiti amacıyla Sözveren Mahallesi Bahçı mezrası kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve mühimmat ele geçirildi.

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