Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Manisa'nın Soma ilçesinde saat 20.22'de 3.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 12.26 kilometre derinliğinde meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.11.25 20:22:21 39.2942 27.7048 6.7 -.- 3.1 2.8 KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
2019.11.25 19:47:38 38.9935 26.9390 9.2 -.- 1.8 -.- DEMIRTAS-DIKILI (IZMIR) İlksel
2019.11.25 18:31:15 36.4015 27.0800 9.1 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.11.25 16:22:49 40.8735 28.2238 4.9 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.11.25 16:14:28 36.5325 34.1920 0.0 -.- 1.9 -.- KUMKUYU-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2019.11.25 15:11:54 40.8720 28.2698 7.2 -.- 2.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.11.25 13:57:51 38.9912 42.0052 9.9 -.- 2.1 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel
2019.11.25 13:14:09 37.8627 29.6635 1.7 -.- 1.8 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.11.25 13:13:29 40.5997 28.9162 8.1 -.- 1.4 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.11.25 12:08:23 36.8865 28.1023 14.7 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.11.25 09:50:59 37.6135 35.6623 5.1 -.- 1.2 -.- SALMANLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2019.11.25 09:02:24 39.1552 29.0873 6.5 -.- 2.2 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.11.25 08:48:27 38.4442 28.0805 42.4 -.- 1.0 -.- ALLAHDIYEN-SALIHLI (MANISA) İlksel
2019.11.25 08:24:26 40.6042 28.9260 9.6 -.- 1.8 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.11.25 07:52:05 40.5915 28.9507 6.3 -.- 2.1 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.11.25 06:29:32 37.8615 27.1917 6.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.25 06:28:07 38.9887 26.9715 6.6 -.- 1.7 -.- DEMIRTAS-DIKILI (IZMIR) İlksel
2019.11.25 04:12:35 34.7913 26.5862 94.9 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.11.25 04:00:00 38.2030 25.3057 8.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.11.25 03:43:21 36.1275 29.6282 17.5 -.- 1.1 -.- KAS (ANTALYA) İlksel
2019.11.25 03:03:17 39.4280 25.9957 20.4 -.- 2.2 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.25 02:17:42 40.6043 28.9508 5.7 -.- 1.5 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
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