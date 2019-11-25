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  • Son Güncelleme: 25.11.2019 18:22

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve ’nin sahipleri belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve ’ne bu yıl “edebiyat” alanında , “müzik” alanında , “sinema” alanında , “resim” alanında Devrim Erbil, “geleneksel sanatlar” alanında Fuat Başar, “mimarlık” alanında Doğan Kuban, “sosyal bilimler” alanında ise Ahmet Yaşar Ocak layık görüldü. Bu yılki “vefa ödülü”nün ise A. Haluk Dursun’a verilmesi kararlaştırdı.

Kültür, Sanat Büyük Ödülleri’nin sahipleri belli oldu
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve 'ne bu yıl "edebiyat" alanında , "müzik" alanında , "sinema" alanında , "resim" alanında Devrim Erbil, "geleneksel sanatlar" alanında Fuat Başar, "mimarlık" alanında Doğan Kuban, "sosyal bilimler" alanında ise Ahmet Yaşar Ocak layık görüldü. Bu yılki "vefa ödülü"nün ise A. Haluk Dursun'a verilmesi kararlaştırdı.

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