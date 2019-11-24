İskoçya merkezli 'Spelfie' uygulamasıyla artık uzaydan fotoğrafınızın çekilmesi mümkün olabiliyor. Özellikle konserler, futbol maçları gibi büyük etkinliklerin uzaydan fotoğrafı 'Spelfie' uygulamasıyla çekilebiliyor.

Spelfie ile ilk fotoğraf, Endonezya'nın Bali Adası'ndaki bir çevre eyleminde çekildi. Plastik kirliliğine dikkat çekmek için bir araya gelen çevreciler, sahilde 'Şimdi Hareket Et' kelimelerini oluşturdular. Ardından Spelfie uygulamasıyla çevrecilerin uzaydan fotoğrafı çekildi.