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  • 24.11.2019 11:31
  • Son Güncelleme: 24.11.2019 11:35

'den sonra akımı!

Sosyal medyanın en popüler fotoğraf çekilme şekli olan ’den sonra yeni bir akım daha ortaya çıktı. ‘’ isimli uygulama, Airbus’ın uydularını kullanarak dan fotoğrafınızın çekilmesini sağlıyor. Uygulamayı geliştiren şirketin yöneticisi, “Spelfie, dünyayı değiştirmek isteyenlerin hareketidir” ifadelerini kullandı.

İskoçya merkezli 'Spelfie' uygulamasıyla artık uzaydan fotoğrafınızın çekilmesi mümkün olabiliyor. Özellikle konserler, futbol maçları gibi büyük etkinliklerin uzaydan fotoğrafı 'Spelfie' uygulamasıyla çekilebiliyor.

Spelfie ile ilk fotoğraf, Endonezya'nın Bali Adası'ndaki bir çevre eyleminde çekildi. Plastik kirliliğine dikkat çekmek için bir araya gelen çevreciler, sahilde 'Şimdi Hareket Et' kelimelerini oluşturdular. Ardından Spelfie uygulamasıyla çevrecilerin uzaydan fotoğrafı çekildi.

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