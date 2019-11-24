Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askerlerinin Rasulayn-Kamışlı kesimindeki kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı. Kara devriyesine her iki taraftan 4'er kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Devriye, 9 KM derinlikte, 38 KM uzunluğunda yapıldı.
- Güncel
- 24.11.2019
- Gazete
Rusya ile 10. devriye
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askerlerinin Rasulayn-Kamışlı kesimindeki kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı. Kara devriyesine her iki taraftan 4'er kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Devriye, 9 KM derinlikte, 38 KM uzunluğunda yapıldı.
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