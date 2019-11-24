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  • 24.11.2019 18:06
  • Son Güncelleme: 24.11.2019 18:06

Başkan Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret

Başkan , yarın Katar'a gidecek. Burada Yüksek Stratejik Komitesinin Beşinci Toplantısı'na katılacak olan Erdoğan'a ilgili bakan ve yetkililer de iştirak edecek.

Başkan Erdoğan'dan kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı , Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komitesinin Beşinci Toplantısı'nın icrası kapsamında yarın Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabet edecek.

Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Beşinci Toplantısı'nın icrası kapsamında, yarın Katar'a resmi ziyarette bulunacak. Erdoğan ile Katar Emiri'nin başkanlıklarında düzenlenecek Komite Toplantısına, ilgili bakan ve yetkililer de iştirak edecek.

Temaslarda, Türkiye-Katar ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin tüm alanlarda daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak; keza, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Komite toplantısı vesilesiyle Türkiye ve Katar arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzası planlanırken Erdoğan'ın Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etmesi de öngörülüyor.

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