Af, nafaka, EYT, taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı açıklamaları arama motorlarında sürekli olarak aratılıyor. 3600 ek gösterge ve af yasasında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Yaklaşık 1,5 milyon memurun merakla beklediği 3600 ek gösterge ve af yasası ile ilgili son açıklama AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Peki, 3600 ek gösterge, genel af yasası ne zaman çıkacak? İşte 24 Kasım af yasası ve 3600 ek göstergede son durum... Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı maaş miktarı aynı olmuyor.

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GENEL AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?



Binlerce hükümlü ve ailesi Genel Af Yasası ne zaman çıkacak sorusuna yanıt arıyor. İkinci yargı paketinin meclise sunulma süreci son günlerde vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken ilk yargı paketi kapsamında oluşturulan 39 maddeden oluşan yasa paketi meclisten geçmiş ve kararlar Resmi Gazete üzerinden duyurulmuştu. Ancak ikinci yargı paketi henüz sonuçlanmadı.

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