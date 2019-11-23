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YPG’ye skandal destek açıklaması

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını "güvenceye almalarına" ilişkin konuştu. Jeffrey, "Suriye Demokratik Güçleri (YPG) 4 yıldır kontrol ettiği petrol sahalarında çalışmaya devam ediyor, biz de Suriye stratejimizin bir parçası olarak onlara yardım edeceğiz" dedi.

YPG’ye skandal destek açıklaması
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını "güvenceye almalarına" ilişkin konuştu. Jeffrey, "Suriye Demokratik Güçleri (YPG) 4 yıldır kontrol ettiği petrol sahalarında çalışmaya devam ediyor, biz de Suriye stratejimizin bir parçası olarak onlara yardım edeceğiz" dedi.

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