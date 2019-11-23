YPG’ye skandal destek açıklaması ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını "güvenceye almalarına" ilişkin konuştu. Jeffrey, "Suriye Demokratik Güçleri (YPG) 4 yıldır kontrol ettiği petrol sahalarında çalışmaya devam ediyor, biz de Suriye stratejimizin bir parçası olarak onlara yardım edeceğiz" dedi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını "güvenceye almalarına" ilişkin konuştu. Jeffrey, "Suriye Demokratik Güçleri (YPG) 4 yıldır kontrol ettiği petrol sahalarında çalışmaya devam ediyor, biz de Suriye stratejimizin bir parçası olarak onlara yardım edeceğiz" dedi. TÜM MANŞETLER