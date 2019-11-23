ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını "güvenceye almalarına" ilişkin konuştu. Jeffrey, "Suriye Demokratik Güçleri (YPG) 4 yıldır kontrol ettiği petrol sahalarında çalışmaya devam ediyor, biz de Suriye stratejimizin bir parçası olarak onlara yardım edeceğiz" dedi.
- Güncel
- 23.11.2019
- Gazete
YPG’ye skandal destek açıklaması
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını "güvenceye almalarına" ilişkin konuştu. Jeffrey, "Suriye Demokratik Güçleri (YPG) 4 yıldır kontrol ettiği petrol sahalarında çalışmaya devam ediyor, biz de Suriye stratejimizin bir parçası olarak onlara yardım edeceğiz" dedi.
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