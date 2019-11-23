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  • Son Güncelleme: 24.11.2019 07:04

'den son dakika yağış uyarısı!

sorusu her haftasonu plan yapan vatandaşların en çok arattığı soru olmaya devam ediyor. Kasım ayı bitmek üzere olduğu halde mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklıkları herkesi şaşırtmıştı. ’den gelen son dakika haberine göre, yurdun büyük bir bölümünde yağış bekleniyor. İşte bölge bölge

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Yalova, Bursa, Manisa, Uşak, Denizli ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer pus hadisesi bekleniyor.

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