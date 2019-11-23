3600 ek gösterge, genel af yasası ne zaman çıkacak? 23 Kasım af yasası, 3600 ek göstergede son durum

Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge ile af bekleyen kader mahkumlarının gözü Meclis'ten gelecek açıklamada. 3600 ek gösterge ve af yasası ile ilgili son açıklama AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği konu ile ilgili detayları takvim.com.tr olarak haberimizde derledik. Peki, 3600 ek gösterge, genel af yasası ne zaman çıkacak? İşte 23 Kasım af yasası ve 3600 ek göstergede son durum...

360 EK GÖSTERGE SON DURUM NEDİR?

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik yaptığı açıklamada, "Bu konudaki yaklaşımız pozitif bir yaklaşımdır. Ekonomik faaliyetin mali disiplin içinde uygun bir takvime yerleştirilmesi ve meslekler arası dengeler gözetildiği için bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması Sayın Bakan tarafından açıklanacaktır. Bu konuda zaten karar verilmiştir. Pozitif yaklaşımımız sürmektedir. Bu konuyla ilgili edindiğimiz bilgilere göre diğer mesleklerle ilgili artış için de maliyet hesabı yapılıyor. Ek göstergelerin düzenlenmesi için bütüncül bir şekilde unvanlar değerlendiriliyor." dedi.