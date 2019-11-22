Son dakika: Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul, Bursa ve Yalova'da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde saat 17.36'da 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem Yalova başta olmak üzere İstanbul ve Bursa'da da hissedildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinin 0,68 kilometre açığındaki depremin 7,03 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.11.22 16:54:48 36.7497 29.2660 0.0 -.- 1.0 -.- KIZILBEL-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2019.11.22 16:35:22 39.0877 26.4647 9.0 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2019.11.22 16:19:52 37.3370 36.3118 26.6 -.- 2.3 -.- CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel

2019.11.22 14:31:43 37.7447 32.1987 0.0 -.- 1.4 -.- ERENKAYA-MERAM (KONYA) İlksel

2019.11.22 14:07:56 38.7120 26.4735 12.0 -.- 1.7 -.- TEPEBOZ-KARABURUN (IZMIR) İlksel

2019.11.22 13:44:33 39.3290 28.2628 6.8 -.- 1.8 -.- TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2019.11.22 13:41:45 38.0107 44.7483 14.3 -.- 3.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2019.11.22 13:26:35 40.6490 29.0510 1.1 -.- 2.5 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2019.11.22 12:32:17 38.3860 41.0278 10.1 -.- 2.1 -.- GULEC-KULP (DIYARBAKIR) İlksel

2019.11.22 12:18:57 39.6440 29.1575 9.6 -.- 1.6 -.- BEKDEMIRLER-HARMANCIK (BURSA) REVIZE01 (2019.11.22 12:18:56)

2019.11.22 12:10:48 37.6758 30.1472 6.5 -.- 1.6 -.- CENDIK-(BURDUR) İlksel

2019.11.22 11:39:52 37.5607 29.1558 5.0 -.- 1.4 -.- AYDOGDU-TAVAS (DENIZLI) İlksel

2019.11.22 11:29:49 39.6807 27.8498 11.1 -.- 2.0 -.- KABAKDERE-(BALIKESIR) İlksel

2019.11.22 10:08:01 39.3220 28.2775 4.2 -.- 2.1 -.- UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2019.11.22 09:59:03 37.9265 34.7575 0.0 -.- 1.6 -.- GUMUSLER-(NIGDE) İlksel

2019.11.22 09:49:51 37.8603 29.0222 5.0 -.- 1.6 -.- KUMKISIK-(DENIZLI) İlksel

2019.11.22 09:20:22 36.6225 28.8700 24.1 -.- 2.9 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2019.11.22 08:40:41 37.2542 36.3695 13.9 -.- 2.3 -.- BOSTANLAR-DUZICI (OSMANIYE) İlksel