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  • 22.11.2019 13:45
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 13:45

'da 12 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

'da bir araçta yapılan aramada 12 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü M.S. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince " ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

O ilimizde uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, -Mardin kara yolunda şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu.

Dedektör köpek 'Kayra" ile yapılan aramada araçta zulalanmış 24 paket halinde toplam 12 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü M.S. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince " ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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