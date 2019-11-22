Bekçilerin kimlik sorma yetkileri varmı?

Bekçilerin yetkilerini aşarak kimlik kontrolü yapmak istemesini "haksız fiil" olarak nitelendiren mahkeme, "görevini yapmakta olan memura karşı tehdit ve cebir kullanma suretiyle direnme" suçunun unsurlarının oluşmadığına, hakaret eyleminin de bu haksız fiile karşı tepki olarak gerçekleştiğine karar verdi.

Bornova'da bekçilerin kimlik kontrolü yaptığı gençlere, birkaç dakika sonra başka bekçiler tarafından yeniden kimlik soruldu. Arka arkaya kimlik kontrolü yapılmak istenmesi üzerine bekçiler ile tartışan, küfürlü sözler söyleyip kaçmaya çalışırken bekçileri iten gençlere "görevini yapmakta olan memura karşı tehdit ve cebir kullanma suretiyle direnme" suçundan dava açıldı.



"SINIRLARI AŞTILAR"

İzmir 35. Asliye Mahkemesi, polise verilen kimlik sorma, makul şüphe üzerine kaba üst araması yapma gibi yetkilerin bekçilere verilmediğini belirterek, söz konusu bekçilerin görev sınırlarını aştıklarını kaydetti. Bu nedenle "görevini yapmakta olan memura karşı tehdit ve cebir kullanma suretiyle direnme" suçunun oluşmadığı belirtildi.



Söz konusu bekçilerin, vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak yerine yetkisiz olarak kimlik sorup vatandaşın huzur ve güvenini bozduğunu belirten mahkeme, bu nedenle söz konusu eylemi "haksız fiil" olarak nitelendirdi. Sanıkların hakaret eyleminin de bu haksız fiile karşı tepki olarak gerçekleştiğini belirten mahkeme bu konuda da ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.



EGM: YETKİLERİ VAR

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) tartışmalarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Vazifeleri ile ilgili Olarak Riayet Etmeleri Gereken Hususları Gösterir Yönetmeliğinin 16. maddesindeki "Bekçiler bölgeleri içinde dolaşan şüpheli şahısları takip eder ve hüviyetlerini araştırırlar" hükmüne göre Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin kişilere kimlik sorma yetkileri mevcuttur" denildi.