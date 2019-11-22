Bartholomeos’un evindem maskeli hırsız şoku Bartholomeos’un Sarıyer’deki evine maskeli 3 hırsız girdi. Zanlıların hiçbir şey çalmadan evden ayrılması dikkat çekti. Polis ekipleri, evde parmak izi çalışması yaptı. Hizmetçinin de ifadesini aldı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un







Polis ekipleri, evde parmak izi çalışması yaptı. Hizmetçinin de ifadesini aldı. Rum Patriği Bartholomeos'un İstanbul Sarıyer 'deki evine geçtiğimiz Cumartesi günü maskeli 3 kişinin girdiği ortaya çıktı. Hırsızlık amacıyla eve girdiği belirtilen kişilerin bir şey alamadan ayrıldığı açıklandı. Olay sırasında evde sadece hizmetçinin bulunduğu öğrenilirken, Bartholomeos kendisini ziyaret eden Yunan vatandaşlarıyla toplantı yaptığı öğrenildi. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleme altına alarak olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.Polis ekipleri, evde parmak izi çalışması yaptı. Hizmetçinin de ifadesini aldı. TÜM MANŞETLER