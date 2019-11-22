Af çıkacak mı, ne zaman çıkacak ve 2. yargı paketi maddeleri oldukça merak ediliyor. Cezaevlerinde halihazırda 280 bin kadar tutuklu ve hükümlü yer alıyor. Uyuşturucu suçlarının infaz indirimi kapsamına alınıp alınmayacağı merak konusu haline gelmişti. Yeni yargı paketiyle denetimli serbestlikler de düzenleniyor. İşte 22 Kasım af ile ilgili son gelişmeler... Kamuoyunun yakından takip ettiği af yasası ne zaman çıkacak, af yasası kimleri kapsayacak araştırmaları devam ediyor. Ceza infaz kanununda yapılacak değişikliklerin öngörüldüğü af yasasının 2020 yılının Ocak ayında Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.

SON DAKİKA AF HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AF MECLİS'E GELİYOR! TARİH NETLEŞİYOR

Tarih netleşiyor: "İnfaz düzenlemesi ne zaman gündeme gelecek?" sorusu yanıtını buldu. Edinilen bilgilere göre, AK Parti, infaz indirimini içeren düzenlemeyi yeni yılda yani 2020 Ocak ayında meclis gündemine getirecek. AK Parti'nin hukukçu kurmayları ceza infaz düzenlemesi için bir araya geldi. Çalışmada teklifin ayrıntıları netleşti. Bu kapsamda bazı suçların infaz indirimi kapsamı dışında kalması görüşü benimsendi.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ