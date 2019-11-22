Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 22.11.2019 16:28
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 16:30

'e geliyor tarihi! İşte ...

Af yasası ne zaman çıkacak, af yasası kimleri kapsayacak araştırması vatandaşların devamlı olarak gündeminde. Ceza infaz kanunundaki değişiklik teklifi ya da kamuoyundaki yaygın kullanımıyla “af yasası” ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Edinilen bilgilere göre, , infaz indirimini içeren düzenlemeyi yeni yılda yani ayında meclis gündemine getirecek. Uyuşturucu suçları ise af kapsamı dışında yer alacak. Ayrıca 10 yıl ceza alan için denetimli serbestlik süresi ise 2 yıl olacak. Yargı paketinden ayrı olarak üzerinde çalışılan düzenlemede infaz süreleri de kısalıyor. Peki af çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte ...

Af Meclis'e geliyor tarihi! İşte 2. yargı paketi maddeleri...

Af çıkacak mı, ne zaman çıkacak ve 2. yargı paketi maddeleri oldukça merak ediliyor. Cezaevlerinde halihazırda 280 bin kadar tutuklu ve hükümlü yer alıyor. Uyuşturucu suçlarının infaz indirimi kapsamına alınıp alınmayacağı merak konusu haline gelmişti. Yeni yargı paketiyle denetimli serbestlikler de düzenleniyor. İşte 22 Kasım af ile ilgili son gelişmeler... Kamuoyunun yakından takip ettiği af yasası ne zaman çıkacak, af yasası kimleri kapsayacak araştırmaları devam ediyor. Ceza infaz kanununda yapılacak değişikliklerin öngörüldüğü af yasasının 2020 yılının Ocak ayında Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.

SON DAKİKA AF HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AF MECLİS'E GELİYOR! TARİH NETLEŞİYOR

Tarih netleşiyor: "İnfaz düzenlemesi ne zaman gündeme gelecek?" sorusu yanıtını buldu. Edinilen bilgilere göre, AK Parti, infaz indirimini içeren düzenlemeyi yeni yılda yani 2020 Ocak ayında meclis gündemine getirecek. AK Parti'nin hukukçu kurmayları ceza infaz düzenlemesi için bir araya geldi. Çalışmada teklifin ayrıntıları netleşti. Bu kapsamda bazı suçların infaz indirimi kapsamı dışında kalması görüşü benimsendi.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAf Meclis'e geliyor tarihi! İşte 2. yargı paketi maddeleri...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri