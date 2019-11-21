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Sayıları azalıyor

İçişleri Bakanı Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu: Yurt içi terörist sayısı 2016'dan bugüne azalış trendine girmiş, 2 bin 500'lü seviyelerden bu ay itibarıyla 550'li rakamlara gerilemiştir. Örgüte katılım 2014 yılındaki 5 bin 558 seviyesinden her yıl azalarak 2019 itibarıyla 108'e düşmüştür.

Sayıları azalıyor
İçişleri Bakanı Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu: Yurt içi terörist sayısı 2016'dan bugüne azalış trendine girmiş, 2 bin 500'lü seviyelerden bu ay itibarıyla 550'li rakamlara gerilemiştir. Örgüte katılım 2014 yılındaki 5 bin 558 seviyesinden her yıl azalarak 2019 itibarıyla 108'e düşmüştür.

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