İçişleri Bakanı Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu: Yurt içi terörist sayısı 2016'dan bugüne azalış trendine girmiş, 2 bin 500'lü seviyelerden bu ay itibarıyla 550'li rakamlara gerilemiştir. Örgüte katılım 2014 yılındaki 5 bin 558 seviyesinden her yıl azalarak 2019 itibarıyla 108'e düşmüştür.
- Güncel
- 21.11.2019
- Gazete
Sayıları azalıyor
İçişleri Bakanı Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu: Yurt içi terörist sayısı 2016'dan bugüne azalış trendine girmiş, 2 bin 500'lü seviyelerden bu ay itibarıyla 550'li rakamlara gerilemiştir. Örgüte katılım 2014 yılındaki 5 bin 558 seviyesinden her yıl azalarak 2019 itibarıyla 108'e düşmüştür.
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