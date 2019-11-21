Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, dün YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesinin neredeyse tamamlandığını söyledi. Rusya Dışişleri tarafından yapılan açıklamasında, Suriye'de; Türkiye ile 9. ortak kara devriyesinin de başladığı ifade edildi.
- Güncel
- 21.11.2019
- Gazete
Rusya: YPG çekiliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, dün YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesinin neredeyse tamamlandığını söyledi. Rusya Dışişleri tarafından yapılan açıklamasında, Suriye'de; Türkiye ile 9. ortak kara devriyesinin de başladığı ifade edildi.
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