O oyuncu hakkında 96 yıl hapis istemi!

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Behram Paşa karakteriyle tanınan oyuncu Adnan Koç ile kardeşleri hakkında Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Adnan Koç, Mehmet Hayri Koç, Ahmet Koç, Şeyhmus Koç ve avukatları katıldı.

Savcı, mütalaada Adnan Koç'un, Ataşehir'de bulunan bir kafede, uyuşturucu madde ticareti yapan Sinan Bozburun'dan para karşılığında bir miktar uyuşturucu madde aldığı, bu sırada uyuşturucu operasyonu için mekana gelen polisler Semih İşgüder, Eyüp Herekçi, Zafer Musa Doğan ve Mustafa Kara'ya direndiklerini ve polislere saldırdıklarını aktardı. Burada Adnan Koç'un cebinde kokain, Ahmet Koç'un cebinden ise metamfetamin maddesi çıktı.

Sanık Ahmet Koç'un, polis memuru Zafer Musa Doğan'ın vücudunun üst kısmını hedef alarak ateş ettiği ancak silahın ateş almadığı, ayrıca sanıklar Ahmet ve Mehmet Hayri Koç'un, polis memuru Zafer Musa'yı yere yatırarak darp ettikleri ve silahı ensesine dayayarak zorla beklettikleri de belirtildi.

Sanıklar Adnan Koç, Ahmet ve Mehmet Hayri Koç'un, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "görevi yaptırmamak için direnme", "gece vakti silahla birden fazla kişiyle birlikte nitelikli yağma" ve "alenen hakaret" suçlarından toplamda 96'şar yıldan 184'er yıla kadar ayrı ayrı hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.