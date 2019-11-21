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  • 22.11.2019 09:32
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 09:32

Her bütçeye uygun! araba marka modelleri 9 ve 30 bin lira arası satılık otomobiller

9 bin TL ile 30 TL arasındaki ve araba modellerini sizler için bir araya getirdik. Piyasasının en çok satılan araç modelleri arasında yerini her yıl koruyan Renault ve Fiat, araç modelleri ile sıfır araç piyasasında olduğu gibi piyasasında da en çok alım satım yapılan otomobil modelleri arasında yerini almayı başarıyor. Söz konusu bu modelleri yeni araç sahibi olacak vatandaşların tercih nedeninin başında ise düşük bütçeli fiyat seçenekleri ve yakıt performansı alıyor. İşte 9 bin ile 30 bin TL altı satılık ikinci el Renault ve Fiat araba modelleri;

9 ve 30 bin lira arası otomobil modelleri açıklandı

Sıfır araba alma bütçesi olmayan vatandaşlarımız daha düşük bütçeli otomobillere yönünü çevirdi. Bu bağlamda ikinci el almak isteyen vatandaşlarımız 9 ile 30 bin lira arasında otomobiller bakıyor. En uygun markalar ise Renault ve Fiat olarak öne çıkıyor. Uygun fiyat seçenekleri ve düşük yakıt tüketimi ile kullanıcılarının beğenisini toplamayı başaran Renault ve Fiat araç modelleri, sıfır araç modellerinde gösterdiği performansı ikinci el piyasasında da göstermeyi başarıyor. İşte sahibinden satılık ikinci el Renault ve Fiat araba modelleri...

9 BİN TL İLA 30 BİN TL ARASI SAHİBİNDEN SATILIK ALABİLECEĞİNİZ İKİNCİ EL RENAULT MODELLERİ!

İşte 9 bin TL ila 30 bin TL arası ikinci el Renault modelleri;

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