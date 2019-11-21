Sıfır araba alma bütçesi olmayan vatandaşlarımız daha düşük bütçeli otomobillere yönünü çevirdi. Bu bağlamda ikinci el almak isteyen vatandaşlarımız 9 ile 30 bin lira arasında otomobiller bakıyor. En uygun markalar ise Renault ve Fiat olarak öne çıkıyor. Uygun fiyat seçenekleri ve düşük yakıt tüketimi ile kullanıcılarının beğenisini toplamayı başaran Renault ve Fiat araç modelleri, sıfır araç modellerinde gösterdiği performansı ikinci el piyasasında da göstermeyi başarıyor. İşte sahibinden satılık ikinci el Renault ve Fiat araba modelleri...

9 BİN TL İLA 30 BİN TL ARASI SAHİBİNDEN SATILIK ALABİLECEĞİNİZ İKİNCİ EL RENAULT MODELLERİ!

İşte 9 bin TL ila 30 bin TL arası ikinci el Renault modelleri;

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