Ocak ayı planları ortaya çıkıyor! Galatasaray'da gönderilecek ilk isim belli oldu: Mariano.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek Mariano ile devre arasında yollar kesin olarak ayrılacak.
Brezilyalı sağ bekin ülkesinden gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi. Mariano'dan bonservis beklentisi olmayan yönetim, oyuncunun 1.3 milyon Euro olan maliyetinden kurtulmak istiyor.
Öte yandan Martin Linnes, ikinci devrede Galatasaray'ın sağ bekteki kozu olacak
Teknik Direktör Fatih Terim ilk olarak Beşiktaş derbisinin ardından Ocak ayında yapılacak operasyonun sinyallerini vermişti.
Galatasaray'dan gönderilecek ilk isim belli oldu!
Geçtiğimiz sene yaşadığı şampiyonluğun ardından bu sezona tam bir hayal kırıklığıyla başlayan Galatasaray’da bileti kesilen ilk isim belli oldu. Ocak ayında bir operasyon yapılacağının sinyallerini veren Teknik Direktör Fatih Terim’in göze kestirdiği ilk ismin Mariano olduğu ortaya çıktı.
Ocak ayı planları ortaya çıkıyor! Galatasaray'da gönderilecek ilk isim belli oldu: Mariano.
- Siyanür satışına yasak geliyor
- Bakan Soylu'dan Cihangir İslam'a sert tepki
- CHP "Sınırımızda PYD olsun!" diyen Ertürk'ü kadrosuna kattı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.