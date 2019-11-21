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  • 21.11.2019 10:40
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 10:43

'dan gönderilecek ilk isim belli oldu!

Geçtiğimiz sene yaşadığı şampiyonluğun ardından bu sezona tam bir hayal kırıklığıyla başlayan ’da bileti kesilen ilk isim belli oldu. Ocak ayında bir operasyon yapılacağının sinyallerini veren ’in göze kestirdiği ilk ismin olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'dan gönderilecek ilk isim belli oldu!

Ocak ayı planları ortaya çıkıyor! 'da gönderilecek ilk isim belli oldu: .

Sezon sonu sözleşmesi bitecek Mariano ile devre arasında yollar kesin olarak ayrılacak.

Brezilyalı sağ bekin ülkesinden gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi. Mariano'dan bonservis beklentisi olmayan yönetim, oyuncunun 1.3 milyon Euro olan maliyetinden kurtulmak istiyor.

Öte yandan Martin Linnes, ikinci devrede Galatasaray'ın sağ bekteki kozu olacak

ilk olarak derbisinin ardından Ocak ayında yapılacak operasyonun sinyallerini vermişti.

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