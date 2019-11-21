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  • Son Güncelleme: 21.11.2019 21:24

Bekçiler kimlik sorabilir mi? Emniyet Genel Müdürlüğünden bekçilere ’yetki’ açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (), bazı haberlere yansıyan ’de 9 Mayıs 2018’de olay ve 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen kararla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, kararın sadece tek olayla ilgili olduğu belirtilerek, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yönetmeliği’nin 16’ıncı maddesindeki hükme göre bekçilerin şüpheli şahıslara kimlik sorma yetkileri mevcuttur ifadelerine yer verildi.

EGM’den bekçilere ’yetki’ açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (), bazı haberlere yansıyan 'de 9 Mayıs 2018'de olay ve 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen kararla ilgili açıklama yaptı.

"BEKÇİLERİN KİMLİK SORMA YETKİLERİ MEVCUTTUR"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İzmir ilinde 09/05/2018 tarihinde meydana gelen ve basında, Çarşı ve Mahalle Bekçileri kimlik soramayacak şeklinde yayınlanan haber ile ilgili olarak İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen karar sadece o olaya münhasır bir karar olup aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Vazifeleri ile ilgili Olarak Riayet Etmeleri Gereken Hususları Gösterir Yönetmeliğinin 16. maddesindeki "Bekçiler bölgeleri içinde dolaşan şüpheli şahısları takip eder ve hüviyetlerini araştırırlar" hükmüne göre Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin kişilere kimlik sorma yetkileri mevcuttur."

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