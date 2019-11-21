Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hereke halı fabrikası çalışanlarını kabul etti. Erdoğan, çalışanlarla yakından ilgilendi. Başkan Erdoğan ve çalışanlar birlikte fotoğraf çekildi.
Başkan Erdoğan halı fabrikası çalışanlarını kabul etti
Başkan Erdoğan, Hereke halı fabrikası çalışanlarını kabul etti. Erdoğan, çalışanlarla yakından ilgilendi. Başkan Erdoğan ve çalışanlar birlikte fotoğraf çekildi.
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