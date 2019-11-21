Toplantı kapsamında Bakan Çavuşoğlu, "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" ve "Afrika" konulu oturumlarda hitapta bulunacak, gerek Türkiye'de gerek en az gelişmiş ülkelerde, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için yapılan katkılar hakkında bilgi verecek ve Afrika'ya yönelik Türkiye'nin politikalarını aktaracak.

İKİLİ TEMASLARDA BULUNACAK

G-20 ülkelerinin çoğunluğunun Dışişleri Bakanı düzeyinde katılım sağlaması beklenen toplantıda Bakan Çavuşoğlu, diğer ülkelerin bakanlarıyla ikili görüşmeler de yapacak.

NPT ANLAŞMASINI GÜÇLENDİRME TOPLANTISI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın akabinde 23 Kasım 2019 tarihinde Japonya'da düzenlenecek olan ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) güçlendirilmesi amacıyla on iki ülkenin bir araya geldiği bir platform olan "Yayılmanın Önlenmesi ve Silahsızlanma Girişimi (NPDI)" Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.



Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, Japonya'yı ziyaretleri sırasında duyurdukları Nagoya Türkiye Başkonsolosluğun açılışını gerçekleştirecek.