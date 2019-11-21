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  • Son Güncelleme: 21.11.2019 17:20

Bakan Çavuşoğlu ’da toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dönem Başkanlığı çerçevesinde, 22-23 Kasım 2019 tarihlerinde Nagoya’da gerçekleştirilecek G-20 Toplantısı’na katılacak.

Bakan Çavuşoğlu G-20 toplantısına katılacak

Toplantı kapsamında Bakan Çavuşoğlu, "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" ve "Afrika" konulu oturumlarda hitapta bulunacak, gerek 'de gerek en az gelişmiş ülkelerde, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için yapılan katkılar hakkında bilgi verecek ve 'ya yönelik Türkiye'nin politikalarını aktaracak.

İKİLİ TEMASLARDA BULUNACAK
ülkelerinin çoğunluğunun Dışişleri Bakanı düzeyinde katılım sağlaması beklenen toplantıda Bakan Çavuşoğlu, diğer ülkelerin bakanlarıyla ikili görüşmeler de yapacak.

NPT ANLAŞMASINI GÜÇLENDİRME TOPLANTISI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G-20 Toplantısı'nın akabinde 23 Kasım 2019 tarihinde 'da düzenlenecek olan ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) güçlendirilmesi amacıyla on iki ülkenin bir araya geldiği bir platform olan "Yayılmanın Önlenmesi ve Silahsızlanma Girişimi (NPDI)" Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, Japonya'yı ziyaretleri sırasında duyurdukları Nagoya Türkiye Başkonsolosluğun açılışını gerçekleştirecek.

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