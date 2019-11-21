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  • Son Güncelleme: 21.11.2019 20:34

de değişiklik teklifi komisyonda kabul edildi

İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren, Bazı Kanunlarda ve de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İçişleri Komisyonunda kabul edildi

O değişiklik teklifi kabul edildi

İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren, Bazı Kanunlarda ve de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İçişleri Komisyonunda kabul edildi.

Kanun teklifinin söz konusu maddesiyle Türk Vatandaşlığı Kanununda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Türk vatandaşlığından birlikte çıkan anne ve babanın çocuklarının da kendileriyle beraber Türk vatandaşlığını doğrudan kaybetmesini öngören yasal düzenleme yürürlükten kaldırılacak. Anne ya da babanın talebinin bulunması ve diğer ebeveynin de muvafakat etmesi halinde çocuklar da kendileriyle birlikte Türk vatandaşlığını kaybedecek. Muvafakat verilmemesi halinde hakim kararına göre işlem yapılacak.

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