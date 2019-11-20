Muğla'da son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıkamaya göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 06.25'te yerin 107 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER (21 KASIM 2019)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.11.21 06:25:08 36.4433 26.7788 123.0 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ

2019.11.21 05:58:33 37.8897 29.6447 11.9 -.- 1.5 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI)

2019.11.21 05:50:53 40.8798 28.2088 14.5 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.11.21 05:28:42 37.8065 29.5645 10.4 -.- 1.5 -.- YENIBAGLAR-BOZKURT (DENIZLI)

2019.11.21 04:16:21 39.6225 26.4628 10.8 -.- 1.6 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)

2019.11.21 03:09:54 37.6667 26.8872 15.9 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI

2019.11.21 02:29:41 37.1525 35.8657 25.6 -.- 1.7 -.- EKINYAZI-CEYHAN (ADANA)

2019.11.21 02:18:00 38.9642 33.8633 5.4 -.- 1.5 -.- BOGAZKOY-SARIYAHSI (AKSARAY)

2019.11.21 02:11:05 37.8075 29.7463 5.0 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI)

2019.11.21 01:26:36 39.0283 33.7597 11.8 -.- 1.5 -.- CATALPINAR-EVREN (ANKARA)

2019.11.21 01:15:30 38.9422 33.8055 2.7 -.- 1.4 -.- YAYLAK-SARIYAHSI (AKSARAY)

2019.11.21 00:59:42 38.2830 26.3247 5.5 -.- 1.7 -.- OVACIK-CESME (IZMIR)

2019.11.21 00:57:58 38.9852 33.8003 7.5 -.- 1.6 -.- SARIYAHSI (AKSARAY)

2019.11.21 00:49:47 39.6818 27.7975 7.9 -.- 1.5 -.- KALAYCILAR-(BALIKESIR)

2019.11.21 00:43:57 36.4658 30.1630 17.4 -.- 1.4 -.- YALNIZ-FINIKE (ANTALYA)