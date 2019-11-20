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  • Son Güncelleme: 20.11.2019 10:06

'de korkutan ! Bomba gibi patladı!

’de bir inşaatta çıkan park halindeki lüks bir cipe sıçrayınca cip bomba gibi patladı. nın etkisiyle alevler metrelerce yükselirken çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Cipin patladığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda, iddiaya göre inşaat alanında bulunan kağıt ve kartonlar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

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