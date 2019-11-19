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Suriye'de paçavra rezaleti

Rusya, ABD'nin Suriye'de Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı'nda boşalttığı üsse yerleşti... Rus bayraklı askeri konvoy, dün Fırat Nehri üzerindeki barajda kurulu üsse girdi. Bir Rus komutanının terör örgütü YPG üyesi Şervan Derviş ile yan yana konuşma yapmasının ardından üssün devir teslimi gerçekleştirildi.

Paçavra rezaleti
Rusya, ABD'nin Suriye'de Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı'nda boşalttığı üsse yerleşti... Rus bayraklı askeri konvoy, dün Fırat Nehri üzerindeki barajda kurulu üsse girdi. Bir Rus komutanının terör örgütü YPG üyesi Şervan Derviş ile yan yana konuşma yapmasının ardından üssün devir teslimi gerçekleştirildi. Bu esnada, Rus komutan ile terör örgütü YPG mensubu Derviş, Rusya bayrağı ve YPG'nin sözde flamasını değiş tokuş etti.

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