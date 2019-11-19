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  • Son Güncelleme: 19.11.2019 22:56

duyurdu! uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi

'lı teröristlerin vatandaşı oldukları Avrupa ülkelerine iadeleri sürüyor. , uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi

Hollanda uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi!

'lı teröristlerin vatandaşı oldukları Avrupa ülkelerine iadeleri sürüyor. , uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda bugün, Hollanda uyruklu 2 YTS'nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.

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