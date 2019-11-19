FETÖ’cü albaya ceza FETÖ'nün darbe girişiminde, Jandarma Genel Komutanlığı'nda darbeye katılacak personeli belirleyen eski albay Murat Koçyiğit, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Cumhurbaşkanı'na suikast" suçlarından birer, 139 kişiye yönelik "kasten öldürme" suçundan da 139 kez olmak üzere toplam 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

FETÖ'nün darbe girişiminde, Jandarma Genel Komutanlığı'nda darbeye katılacak personeli belirleyen eski albay Murat Koçyiğit, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Cumhurbaşkanı'na suikast" suçlarından birer, 139 kişiye yönelik "kasten öldürme" suçundan da 139 kez olmak üzere toplam 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. TÜM MANŞETLER